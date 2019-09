MotoGp San Marino: Marquez vince ancora, Rossi quarto, Dovizioso sesto

ROMA – Il campione del mondo ​Marc Marquez su Honda ha trionfato anche a Misano nel Gran premio di San Marino, centrando il settimo successo stagionale. Sul circuito di Misano Adriatico, il pilota spagnolo ha preceduto Fabio Quartararo su Yamaha Petronas, che aveva condotto la gara per 27 giri, e il connazionale Maverick

Vinales su Yamaha Petronas. Ottimo quarto posto per Valentino Rossi, quinto Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e sesto Andrea Dovizioso (Ducati) che ha pagato la mancanza di grip.

Scintille tra Marquez e Rossi in prova.

“Strano accada una cosa simile in qualifica, chiedete a lui quale fosse la sua intenzione”. Così Marc Marquez, a SkySport, ha risposto a proposito del quasi contatto con Valentino Rossi alla curva 14, nel finale delle qualifiche del gp di San Marino. “L’importante è che sono riuscito a vederlo in tempo per non cadere” ha aggiunto. L’episodio lo ha innervosito? “No, perché io lotto per il campionato. Qualche altro pilota non può dire lo stesso”.”Quando sono andato largo (alla curva, ndr) lui è venuto subito a bloccarmi per finire le ultime possibilità che avevo di concludere il giro. Poi ho visto che mi ha fatto un cenno con la mano, ma non ho capito cosa voleva dire”. Questa, a SkySport, la versione di Valentino Rossi sull’incidente sfiorato con Marc Marquez durante le qualifiche del gp di San Marino.

Gp San Marino. Ordine d’arrivo:

1 M. MARQUEZ 42:25.163

2 F. QUARTARARO +0.903

3 M. VIÑALES +1.636

4 V. ROSSI +12.660

5 F. MORBIDELLI +12.774

6 A. DOVIZIOSO +13.744

7 P. ESPARGARO +20.050

8 J. MIR +22.512

9 J. MILLER +26.554

10 D. PETRUCCI +31.456

A. RINS RITIRATO

F. BAGNAIA RITIRATO.

MotoGp. La classifica piloti aggiornata.

1° Marc Marquez 275

2° Andrea Dovizioso 182

3° Danilo Petrucci 151

4° Alex Rins 149

5° Maverick Vinales 134

6° Valentino Rossi 129

7° Fabio Quartararo 112

8° Jack Miller 102

9° Cal Crutchlow 88

10° Franco Morbidelli 80

11° Pol Espargaro 69

12° Takaaki Nakagami 62

13° Joan Mir 47

14° Aleix Espargaro 45

15° Francesco Bagnaia 29

16° Miguel Oliveira 27

17° Andrea Iannone 27

18° Johann Zarco 27

19° Jorge Lorenzo 23

20° Tito Rabat 17

21° Karel Abraham 5

22° Hafizh Syahrin 3

23° Bradley Smith 0

Fonte Agi.