MotoGp San Marino-Misano streaming-diretta tv, dove vederlo: orario e data

MISANO – Sabato 8 e domenica 9 settembre, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è tutto live su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e in diretta streaming su SkyGo. Come si apprende dal comunicato stampa di Sky Sport, le gare delle tre classi in diretta anche su Sky Sport Uno, mentre qualifiche e gara di MotoGP saranno visibili anche in live streaming su skysport.it (aperto a tutti).

Domani, tre speciali da non perdere su Sky Sport MotoGP.

Alle 17, appuntamento con “Top Riders: Marco Melandri”: il pilota italiano più vincente in Superbike per numero di gare, Campione del Mondo in 250 nel 2002, ripercorre la sua esperienza in MotoGP, le emozioni della Superbike con Ducati e racconta la “sua” Misano.

Alle 18.45, sarà possibile rivivere l’intervista esclusiva a Valentino Rossi, realizzata da Guido Meda, grazie allo speciale “Vale, la moto per me”. Di seguito, alcune delle dichiarazioni principali rilasciate dal pilota della Yamaha.

Su Misano: “Storicamente questa è una pista buona per la Yamaha, a me piace molto, in passato sono andato sempre piuttosto veloce.”

Su Marquez: “Secondo me l’importante, l’unica cosa che conta, è il rapporto professionale, perché dobbiamo stare in pista insieme, dobbiamo correre insieme e quindi dobbiamo avere una certa tranquillità per fare le cose sereni. Su questo non ho alcun problema con lui. Poi c’è il rapporto personale, ma quello non deve contare per nessun altro, solo per noi. Va bene così.”

Sulla Yamaha M1: “Vedo che si sta muovendo qualcosa [in termini di elettronica, ndr]. Aspettiamo per vederne i frutti.”

Alle 19.15, da non perdere “In Dovi Veritas” (in replica domenica alle 10.15 e alle 21, sempre su Sky Sport MotoGP): Guido Meda ha intervistato il ducatista Andrea Dovizioso nel suo box. Di seguito, alcune delle dichiarazioni rilasciate a Sky dal pilota della Ducati.

Sui piloti che lo hanno ispirato: “Da piccolo, Mick Doohan […] Quando sono cresciuto, i due piloti che seguivo di più erano Valentino Rossi e Marco Melandri. Avevo anche i loro poster in camera”

Sul GP di Misano: “Misano è sempre molto particolare. Non è una gara chiara per tanti motivi, tra cui una pista stretta per la MotoGP. Penso, però, che sia Valentino sia Vinales possano avere delle chance qui. Poi, mi sembra una buona pista per la Honda e in particolare per Marquez. Io e Lorenzo andremo forte sicuro, anche se le condizioni saranno diverse rispetto ai test.”

“SKY OCEAN RESCUE – UN MARE DA SALVARE”

Anche quest’anno a Misano, in occasione del GP di San Marino e della riviera di Rimini, sarà protagonista la campagna europea “Sky Ocean Rescue – Un Mare da Salvare”, che mira a sensibilizzare sulla salvaguardia dei mari e l’inquinamento da plastica, invitando chiunque a diventare un #OceanHero, grazie anche alla collaborazione del Gruppo Hera e di Kiss Misano. L’obiettivo è stimolare un comportamento responsabile nei confronti dell’intero ecosistema marino con piccole azioni quotidiane, anche per ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta. A questo proposito, anche lo Sky Racing Team VR46 si schiera in prima linea a sostegno di questa iniziativa: i piloti Francesco Bagnaia e Luca Marini in Moto2 e Nicolò Bulega e Dennis Foggia in Moto3 correranno infatti in sella a una speciale livrea dedicata proprio alla campagna “Sky Ocean Rescue – Un mare da salvare”.

IL GP D’ITALIA LIVE SU SKY SPORT MOTOGP

SABATO 8 SETTEMBRE

"Top Riders: Marco Melandri"

DOMENICA 9 SETTEMBRE

