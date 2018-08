SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) – Doppietta Ducati nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna classe MotoGp, in programma domani a Silverstone. Lo spagnolo Jorge Lorenzo ha conquistato la pole, su una pista in parte bagnata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play],col tempo di 2’10”155, precedendo di 155 millesimi Andrea Dovizioso.

In prima fila anche la Yamaha Tech3 di Johann Zarco, che ha fatto segnare il terzo tempo. Quinto in griglia Marc Marquez (Honda). Sesto Danilo Petrucci (Ducati) e 7/o Andrea Iannone (Suzuki). Solo 12/o Valentino Rossi, dietro anche a Vinales con l’altra Yamaha.

La griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone) di MotoGp. Doppietta Ducati, Valentino Rossi solamente dodicesimo.

Taking over 👊@alexmarquez73 is on top of qualifying with just over 25 minutes to go, will he keep the lead?#BritishGP pic.twitter.com/EItxX3dA26 — MotoGP™🇬🇧🏁 (@MotoGP) 25 agosto 2018

He’s happy with that ✊@lorenzo99 masters the tricky conditions to take pole for the #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/4HwYwJCgSJ — MotoGP™🇬🇧🏁 (@MotoGP) 25 agosto 2018