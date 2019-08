MotoGp Silverstone griglia partenza pole Marquez Valentino Rossi

SILVERSTONE – Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp sul circuito di Silverstone. Il campione del mondo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati Pramac di Jack Miller. Settima la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso.

MotoGp Silverstone. La griglia di partenza.

1 Marc MARQUEZ 1’58.168

2 Valentino ROSSI 1’58.596

3 Jack MILLER 1’58.602

4 Fabio QUARTARARO 1’58.612

5 Alex RINS 1’58.670

6 Maverick VINALES 1’58.762

7 Andrea DOVIZIOSO 1’58.762

8 Franco MORBIDELLI 1’59.096

9 Cal CRUTCHLOW 1’59.243

10 Takaaki NAKAGAMI 1’59.427

11 Danilo PETRUCCI 1’59.487

12 Aleix ESPARGARO’ 1’59.620

1 Andrea DOVIZIOSO 1’58.944

2 Alex RINS 1’59.190

3 Pol ESPARGARO’ 1’59.549

4 Johann ZARCO 1’59.648

5 Miguel OLIVEIRA 1’59.758

6 Tito RABAT 1’59.916

7 Andrea IANNONE 2’00.240

8 Francesco BAGNAIA 2’00.362

9 Sylvain GUINTOLI 2’00.660

10 Hafizh SYAHRIN 2’00.700

11 Jorge LORENZO 2’01.562

12 Karel ABRAHAM 2’04.845.

Moto2: Arbolino in pole a Silverstone.

Tony Arbolino firma la pole position del GP di Gran Bretagna classe Moto3. È la terza stagionale per il pilota VNE Snipers che detta il passo in qualifica con il tempo di 2:11.631s, nuovo record della sessione a Silverstone Alle sue spalle Lorenzo Dalla Porta, Leopard Racing.

Il leader della classifica iridata inizierà la gara con un buon vantaggio sul rivale in campionato, Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team). Lo spagnolo scatterà infatti dalla dodicesima casella.



A chiudere la prima fila Marco Ramirez (Sama Qatar Angel Nieto Team). Dal centro della secondo partirà Niccolò Antonelli (Sic58 Squadra Corse) che, nonostante una caduta nelle fasi finali della Q2, è con i primi. Settimo tempo per Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46).

MotoGp: stagione 2020 prende forma.

Il campionato del mondo MotoGP 2020 prende forma, partendo dall’inizio della stagione, ovvero i test invernali di febbraio. Il calendario delle prove è ancora provvisorio e la prima discesa in pista sarà quella della MotoGP a Sepang il 7 di febbraio.

Poi toccherà anche alla classe leggera e alla Moto2, che chiuderanno il mese di test in Qatar, dal 28 febbraio, poco prima del via stagionale.

Le date: 7-9 febbraio: test MotoGP a Sepang (Malesia) 19-21 febbraio: test Moto2 e Moto3 a Jerez de la Frontera 22-24 febbraio: test MotoGP in Qatar 28 febbraio-1 marzo: test Moto2 e Moto3 in Qatar (fonte Ansa).