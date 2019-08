MotoGp Silverstone ordine arrivo Rins Dovizioso Valentino Rossi

SILVERSTONE – Lo spagnolo della Suzuki Alex Rins ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp beffando proprio sul traguardo il campione del mondo della Honda Marc Marquez, secondo. Sul circuito di Silverstone terza piazza per la Yamaha di Maverick Vinales davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi.

Un incidente spaventoso, dopo le prime curve del Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGp, ha tolto di scena due dei piloti più attesi, Dovizioso e Quartararo. La Yamaha di Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso si toccano e entrambi i piloti cadono violentemente a terra. La Ducati del forlivese va addirittura in fiamme, mentre Dovizioso, brutta botta per lui, viene portato via in barella al centro medico.

MotoGp, rassicurazioni sulle condizioni di salute di Dovizioso: sta bene.

Nel frattempo, tramite Sky Sport, sono arrivate delle rassicurazioni sulle condizioni di salute di Dovizioso che è uscito di scena dal gran premio di Gran Bretagna a Silverstone dopo un incidente terribile con Quartararo.

Charte sulle condizioni di Dovizioso: “Sta bene, tutte le analisi sono negative. In un primo momento ha perso memoria ma fortunatamente si è ripreso, ora ricorda perfettamente quanto successo. Sente ancora dolore all’anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi”.

​Tardozzi su Dovizioso: “Per circa 20 minuti non ricordava bene cosa fosse successo, ma poi fortunatamente ha ripreso completamente la memoria. Ha un forte dolore al lato destro dell’anca, anche se fortunatamente non sembra avere nulla di rotto. Tranquillo? No, solo tanto arrabbiato”.

L’ordine di arrivo del gran premio di Silverstone (Gran Bretagna), prova del Mondiale di MotoGp.