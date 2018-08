SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) – MotoGP, gran premio di Gran Bretagna (Silverstone).

Domenica 26 agosto torna torna la Moto Gp. Alle ore 14 parte il Gp di Gran Bretagna sulla pista inglese di Silverstone. Il GP di Gran Bretagna (Silverstone) 2018 sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Moto Gp: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente. Il GP di Gran Bretagna (Silverstone) sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio di diretta streaming Sky Go, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il circuito di Silverstone è un tracciato per competizioni automobilistiche e motociclistiche situato a breve distanza dal villaggio omonimo nella contea di Northamptonshire in Inghilterra. Fu su questo circuito che si svolse, il 13 maggio 1950, la prima gara del campionato del mondo di Formula 1. È la sede storica (dopo alcune interruzioni) del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1.

Nella stagione 2010 il circuito viene allungato di 760 metri, la F1 utilizzerà il percorso inizialmente previsto per la MotoGP. Nella stagione 2011 la griglia di partenza è stata spostata dalla posizione originale tra le curve Woodcote e Copse e inserita tra le curve Club e Abbey, dove è sorta anche la nuova pit lane e il nuovo paddock. Il tratto di circuito tra la curva Woodcote e la Copse, cui era presente la vecchia pit lane, è stato chiamato rettilineo internazionale. Fu riasfaltato il vecchio rettilineo di partenza della F1 nel 2012 perché era pieno di buche.