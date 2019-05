JEREZ – Il francese Fabio Quartararo, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti nel gran premio di Spagna. Il pilota della Petronas Yamaha ha preceduto il compagno di team Franco Morbidelli. La prima fila è completata dalla Honda di Marc Marquez. La Ducati di Andrea Dovizioso apre la seconda fila.

MotoGp, Spagna: Valentino Rossi parte dalla tredicesima posizione. Qualifiche deludenti.

La seconda fila è completata dalla Yamaha ufficiale di Maverich Vinales e dalla Honda di Cal Crutchlow. Solo settima in qualifica e prima piazzola in terza fila per la Ducati di Danilo Petrucci. Dalla decima posizione partirà Francesco Bagnaia, che era stato già bravo ad accedere in Q2. Non ha partecipato alle qualifiche Andrea Iannone (Aprilia), caduto durante la Fp4. Il pilota abruzzese è uscito in barella a causa di una forte contusione alla caviglia sinistra. La radiografia eseguita al centro medico della pista di Jerez non ha evidenziato fratture, ma il dolore era piuttosto forte. E’ stato quindi portato all’ospedale cittadino per una tac.

Le dichiarazioni di Valentino Rossi sulla prestazione deludente della sua moto. “Siamo arrivati a Jerez sapendo che ci sarebbe stato da soffrire un po’, perché negli ultimi anni non siamo stati forti su questa pista. E infatti è andata ancora così. Speravamo di essere più veloci, ma è stato un primo giorno difficile”.”Non mi sentivo a mio agio con la moto – ha spiegato attraverso il sito della Yamaha – Abbiamo provato qualcosa nel pomeriggio, ma senza grandi risultati. Ora dobbiamo controllare tutti i dati e lavorare sodo questa sera per cercare di migliorare”. “non abbiamo un problema particolare. La moto è la stessa di Austin, quindi significa che il matrimonio tra gomme, asfalto e motocicletta non è fantastico”.

Fonte Ansa.

La griglia di partenza del gran premio di Spagna di MotoGp, dalla prima all’ottava fila.