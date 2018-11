VALENCIA (SPAGNA) – Prova di carattere di Marc Marquez che cade durante le qualifiche del Gran Premio di casa, quello di Spagna a Valencia, e si tiene subito la spalla sinistra, uscita dalla sua sede naturale.

Il tempo di tornare ai box, andare nel motorhome, metterla a posto e tornare in sella per realizzare un incredibile 5° tempo a 0″130 dalla Ducati Pramac di Petrucci. Come scrive La Gazzetta dello Sport, si tratta di un’altra impresa del fresco campione del mondo che non smette di strabiliare, anche se è un tipo di menomazione, emerso già nei festeggiamenti del titolo a Motegi, che necessiterà di un serio approfondimento.

Maverick Vinales ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Valencia, classe MotoGp. La Yamaha dello spagnolo sarà affiancata dalla Suzuki del connazionale Alex Rins e dalla Ducati di Andrea Dovizioso.

Danilo Petrucci apre la seconda fila, seguito dalla Honda di Marc Marquez. Il campione del mondo ha dovuto interrompere le qualifiche per farsi sistemare la spalla sinistra, lussata in una caduta.

