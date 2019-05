JEREZ – Marc Marquez ha vinto il gran premio di Spagna di MotoGp, una gara che ha dominato dal primo all’ultimo giro. Il pilota spagnolo della Repsol Honda Team ha trionfato su Alex Rins, pilota della Suzuki Team Ecstar, e su Maverick Vinales, pilota della Monster Energy Yamaha MotoGp. Quarta posizione per Andrea Dovizioso, quinto posto per Danilo Petrucci e sesta posizione per Valentino Rossi.

Valentino Rossi è stato protagonista di una prestazione straordinaria, è partito dal tredicesimo tempo e ha rimontato fino alla sesta posizione finale, totalizzando anche il giro più veloce.

MotoGp Spagna, beffa per il francese Quartararo: dalla pole position al ritiro.

Deludente settimo posto per Morbidelli dopo che era stato a lungo in zona podio. Ottavo posto per Crutchlow, nona posizione per Nakagami e decimo posto per Bradl. Giornata deludente anche per il francese Quartararo. Ieri aveva conquistato la pole position e stava disputando un gran premio di vertice alle spalle dell’imprendibile Marquez poi, all’improvviso, la sua moto ha accusato un problema che lo ha costretto al ritiro al sedicesimo giro.

MotoGp Spagna, l’ordine di arrivo: Marquez ha trionfato su Rins e Vinales. Rossi 6°.

1 M. MARQUEZ 41:08.685 2 A. RINS +1.654 3 M. VINALES +2.443 4 A. DOVIZIOSO +2.804 5 D. PETRUCCI +4.748 6 V. ROSSI +7.547 7 F. MORBIDELLI +8.228 8 C. CRUTCHLOW +10.052 9 T. NAKAGAMI +10.274 10 S. BRADL +13.402.

MotoGp, la classifica del mondiale piloti (prime posizione): Marquez 70, Rins 69, Dovizioso 67, Valentino Rossi 61, Danilo Petrucci 41 e Vinales 30.

Il gran premio di Spagna di MotoGp in tempo reale.