Pazzesca lucidità di Maverick Vinales: lo spagnolo è arrivato alla staccata a 310 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all’istante dalla moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter frenare durante la prova della MotoGp a Stiria, che si corre sul circuito di Spielberg (Austria).

Una grande presenza di spirito per il pilota, che ha rischiato grosso alla curva 1 del giro n.17. La sua Yamaha è poi finita contro le protezioni della pista, prendendo fuoco.

“Rimanere senza freni è una delle paure più grandi per noi piloti. Maverick è stato lesto e bravo a buttarsi”.

Valentino Rossi parla così del gp di Stiria e del lancio in corsa di Vinales a oltre 200 km orari.

“Noi della Yamaha abbiamo sempre sofferto dei problemi ai freni – ha spiegato Rossi ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo cambiato un po’ di cose, durante le prove il feeling è buono mentre in gara si scalda tutto.

Negli ultimi anni, in curva, riuscivamo a sopperire le difficoltà in rettilineo. Ma quest’anno tutti si sono migliorati in curva. Se Misano sarà una chance? Speriamo, perché lo scorso anno siamo andati molto forte.

In un circuito più piccolo, tortuoso e con meno rettilinei possiamo far meglio ma anche Ktm e Suzuki sono migliorate tanto”.