ROMA – Dal Mugello, Stoner [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] parla delle difficoltà di Lorenzo con la Ducati: “E’ importante dal punto di vista mentale non pensare che la Ducati sia una moto che possa essere guidata da un solo pilota, ma bisogna riuscire ad adattarsi come ha fatto Dovizioso”.

“Lorenzo? C’è un po’ di frustrazione – risponde Stoner – per quello che è successo, ci si aspettava un po’ di più per quello che ha fatto in questi anni, ma da un certo punto di vista è anche giusto prendere delle strade diverse. E’ importante dal punto di vista mentale non pensare che la Ducati sia una moto che possa essere guidata da un solo pilota, ma bisogna riuscire ad adattarsi, come ha fatto Dovizioso”.