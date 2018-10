BURIRAM (THAILANDIA) – Marc Marquez con la sua Honda ha vinto il primo Gran Premio della storia della Thailandia, classe MotoGp, a Buriram, a 400 chilometri da Bangkok. Quarta la Yamaha di Valentino Rossi dietro al compagno di squadra Maverick Vinales, terzo, e alla Ducati di Andrea Dovizioso secondo, superato solo nelle ultime curve del campione del mondo e leader del campionato.

L’Italia porta a casa una doppietta nel Gran Premio della Thailandia classe Moto2. Sul circuito thailandese di Buriram lo Sky Racing Team va sul gradino più alto del podio con Francesco Bagnaia davanti a Luca Marini. Terzo posto per Miguel Oliveira della Red Bull Ktm.

Tripletta, invece, per il podio tutto italiano della Moto3, 15ma tappa (su 19) del mondiale di Motociclismo. Vince Fabio Di Giannantonio su Honda (Del Conca Gresini Moto3) davanti a Lorenzo Dalla Porta sempre su Honda (Leopard Racing) e Dennis Foggia su Ktm(Sky Racing Team VR46), per il numero 21 è il secondo successo stagionale e recupera in classifica iridata mentre per Foggia è il primo podio iridato. La chiave di volta della gara e, forse del campionato, è l’uscita di scena di Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) nella battute finali. Il secondo iridato non può sfruttare la domenica no di Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3) ed è messo fuori gara da un troppo esuberante Enea Bastianini.