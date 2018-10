MotoGp Thailandia streaming e diretta tv, dove vederlo: orario e data

ROMA – Il Motomondiale arriva a Buriram per la prima volta nella sua storia. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il Gran Premio della Thailandia in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e in diretta streaming su SkyGo. Domenica 7 ottobre, alle 9, in onda la gara di MotoGP, preceduta alle 6 dalla Moto3 e alle 7.20 dalla Moto2.

PROGRAMMAZIONE E SPECIALI – Si comincia domani, alle 12, con la conferenza stampa piloti, seguita dal Paddock Live Show: in programma un’ispezione di pista con Andrea Dovizioso, che spiegherà le caratteristiche del circuito e parlerà del finale di stagione della MotoGP. Venerdì 5 ottobre le tre categorie scendono in pista per la prima giornata di prove libere, in onda dalle 4 alle 10 del mattino. A seguire, il Paddock Live Show delle 13 per riassumere e analizzare i temi di giornata.

Sabato 6, dopo gli ultimi turni di libere, tocca alle qualifiche: alle 7.30 la Moto3, alle 9.10 la MotoGP e alle 10 la Moto2. Sempre sabato, alle 13.45, appuntamento con lo speciale “Piccolo grande Dani”: un’intervista esclusiva a Dani Pedrosa, che al microfono di Antonio Boselli racconta le sensazioni della sua ultima stagione nel Motomondiale e prova a delineare il suo futuro post MotoGP.

Domenica 7, alle 9 del mattino, scatta la gara di MotoGP, preceduta alle 6 dalla Moto3 e alle 7.20 dalla Moto2. Al termine della gara della top class, da non perdere Zona Rossa, con le interviste ai protagonisti e le prime analisi a caldo. Chiude Race Anatomy, domenica alle 14: Cristiana Buonamano e i suoi ospiti (Paolo Lorenzi, Paolo Beltramo e Carlo Florenzano) analizzano fatti e protagonisti della giornata, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

IL RACCONTO – Guido Meda dà voce alla MotoGP, con Mauro Sanchini al commento tecnico. Oltre alla top class, Sanchini racconta la Moto3 insieme a Zoran Filicic. La Moto2 è affidata a Filicic e Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre per gli aggiornamenti e le interviste in pit-lane gli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, con Alex De Angelis insider ai box.

Aggiornamenti anche su skysport.it e sull’App di Sky Sport. Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell’App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l’opportunit di vivere in diretta tutte le emozioni della pista.

IL GP DELLA THAILANDIA IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT MOTOGP

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

Ore 9.45: Paddock Pass

Ore 12: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 13: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

VENERDÌ 5 OTTOBRE

Ore 4.00: Moto3 – prove libere 1

Ore 4.50: MotoGP – prove libere 1

Ore 5.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 8.05: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.00: MotoGP – prove libere 2

Ore 10: Moto2 – prove libere 2

Ore 13: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

SABATO 6 OTTOBRE

Ore 4.00: Moto3 – prove libere 3

Ore 4.50: MotoGP – prove libere 3

Ore 5.50: Moto2 – prove libere 3

Ore 7.30: Qualifiche Moto3

Ore 8.30: MotoGP – prove libere 4

Ore 9.10: Qualifiche MotoGP

Ore 10: Qualifiche Moto2

Ore 12.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 13: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

DOMENICA 7 OTTOBRE

Ore 3.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: Gara Moto3 (replica alle 11.15)

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.20: Gara Moto2 (replica alle 15)

Ore 8.15: Paddock Live Gara

Ore 8.30: Grid

Ore 9: Gara MotoGP (replica alle 16)

Ore 10: Zona Rossa

Ore 10.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 14: Race Anatomy MotoGP.