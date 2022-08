MotoGp. Capolavoro di Bagnaia sui mitico circuito inglese di Silverstone. Trionfo limpido. Podio tutto italiano con due Ducati e una Aprilia.

Di più: cinque motori Made in Italy nei primi cinque posti. Non accadeva dagli anni ‘70 (1978). Dunque giornata storica, indimenticabile: seconda vittoria consecutiva di Pecco, gran rimonta di Bastianini, le Rosse in gran spolvero, importante conferma della Aprilia. Euforia alle stelle, nuovo record di podi (18) delle Ducati. Un Filottrano straordinario.

GRIGLIA DI PARTENZA ITALIANA

Nove moto italiane nelle prime dieci: 7 Ducati, 2 Aprilia. Quartararo (Yamaha) accerchiato in seconda fila, quarto posto. Di più: pole con record di Zarco (Ducati Pramac). Giro perfetto. E primato (1’57”767). Seconda pole stagionale, l’ottava in classe regina. Johann a 32 anni continua a stupire.

E stupisce un altro dato: i primi 8 piloti della griglia di partenza in qualifica sono tutti scesi sotto il vecchio record stabilito da Marc Marquez nel 2019. Dice Andrea Dovizioso:”Sì, stanno andando tutti fortissimo. Pazzesco “. E meraviglia il sesto posto di Aleix Espargaro dopo la terribile caduta di sabato; si è rimesso stoicamente in sella ed ha concluso con un sorprendente 1’57”961.

Ricapitolando : prima fila Zarco , Vinales, Miller. Seconda fila Quartararo, Bagnaia, A.Espargaro. Terza fila: Bezzecchi, Bastianini, Martin davanti a Marini (10), Rins (11),Mir (12). Quinta fila: Oliveira (13), B.Binder (14), Di Giannantonio (15). A seguire: Gardner (16), A.Marquez (17), P.Espargaro (18), Morbidelli (19), Nakagami (20),Bradl (21). Hanno chiuso E.Fernandez (22), D.Binder (23),Dovizioso (24).

GARA INTENSA, FINALE DA BRIVIDI

Partenza scoppiettante. Zarco e Quartararo vanno via in coppa, ma al quarto giro Zarco scivola, cade e va ai box. Miller passa al comando. Poi cede la posizione a Rins, seguito da Bagnaia. A metà gara Rins è sempre primo, Bagnaia secondo, Miller terzo.

Poi con una staccata capolavoro Pecco Bagnaia passa in testa a nove giri dal termine e cerca di scappare. Al giro 12 cade Mir in curva 4. Al giro 16 Bastianini (6) è dvanti a Quartararo(7). Finale al cardiopalma: Bagnaia in testa tallonato da Vinales. Bellissimo duello.

Ma Pecco resiste e vince. “Bagnaia è stato fantastico” commenta a caldo, pochi secondi dopo la bandiera a scacchi, Luigi Dall’Igna, capo Ducati. Ora Quartararo è sempre il leader della classifica generale con 180 punti, +22 su Espargaro, +49. su Bagnaia, +62 su Bastianini ottimo quarto in eccezionale rimonta. Solo ottavo Quartararo. Campionato riaperto.

ORDINE DI ARRIVO DEL MOTOGP

1. Bagnaia 2. Vinales 3. Jack Miller 4. Bastianini 5. Jorge Martin 6. Oliveira 7. Rins 8. Quartararo 9. Aleix Espargaro 10. Bezzecchi.

DUCATI, LE ALETTE SUL CODONE

È l’ultima novità inventata dalla scuderia bolognese per la Desmodieci: le alette posteriori per pulire i flussi aerodinamici. Il primo ad….indossarle è stato venerdì il buon Bastianini. Subito dopo Jorge Martin. Sabato 6 agosto hanno messo le alette Miller e Marini. Soddisfatti gli ingegneri, indifferenti i piloti. Bagnaia le proverà in Austria. Per fare il tris.

IN AUSTRIA IL PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL MOTOGP

Domenica 21 agosto (ore 14) il Motomondiale si correrà al Red Bull Ring di Spielberg, acquistato nel 2004 dalla compagnia austriaca omonima Red Bull di Salisburgo (oltre 12.000 dipendenti) che ha riveduto e corretto il tracciato, realizzato parcheggi (gratuiti), maxi schermi ovunque, massima assistenza per i disabili. È la 13esima tappa del campionato MotoGP.