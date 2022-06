MotoGp, trionfo italiano ad Assen: primo Bagnaia, secondo Bezzecchi, due allievi di Valentino Rossi. Quattro moto italiane nei primi quattro posti, non accadeva da 50 anni. Ducati e Aprilia da applausi

MotoGp, trionfo italiano ad Assen. Doppietta Ducati favolosa: primo Bagnaia, secondo Bezzecchi. Due allievi di Valentino Rossi. Podio completato da un’altra moto italiana: l’Aprilia di Vinales.

Quarto un fantastico Aleix Espargaro , alfiere Aprilia. Dunque quattro moto italiane nei primi quattro posti. Storico. L’ultimo poker del genere risale a cinquanta anni fa (1972). Domenica indimenticabile nel mitico circuito olandese definito “l’Universita’ dei piloti”.

Quartararo è caduto al quinto giro. Stavolta è successo a lui. Domenica nera per la Yamaha. Sono caduti anche D. Binder e Morbidelli, Dovizioso solo 16esimo. Ordine di arrivo inatteso. Anche le gocce di pioggia cadute negli ultimi dodici giri hanno condizionato il verdetto finale, soprattutto dal quinto posto (B. Binder). Poi Miller (6),Martin (7), Mir (8), Oliveira (9), Rins (10), Bastianini (11)

LA CLASSIFICA GENERALE DEL MOTOGP

1. Quartararo punti 172; 2. Aleix Espargaro 151; 3. Zarco114; 4. Bagnaia 106 ; 5. Bastianini 105; 6. Brad Binder 93; 7. Miller 91; 8. Mir 76; 9. Rins 75; 10. Oliveira 71.

GRIGLIA DI PARTENZA

Quarta pole stagionale(polverizzato il record di Assen) e Bagnaia è partito davanti a tutti. Affiancato dal leader Quartararo (Yamaha) e da Martin( Ducati Pramac). Triade variegata: un italiano, un francese e uno spagnolo. In seconda fila tre moto italiane: l’Aprilia di Aleix Espargaro tra due Ducati. Quella del sempre più sorprendente Bezzecchi (VR46 ) e Miller. Con Zarco e la sua Ducati Pramac in terza fila accanto a Oliveira (Ktm) e Rins (Suzuki). Dunque cinque Ducati nelle prime tre file a braccare la volpe di Nizza.

In mattinata (Warm-Up) avevano brillato le Aprilia (Espargaro primo, Vinales terzo); nella Top 10 ben sette Ducati. Quarta fila con B.Binder (Ktm),Vinales (Aprilia) e undicesimo Nakagami (Honda). Alle loro spalle due azzurri sempre più convincenti. E cioè Marini (Ducati VR46) e Di Giannantonio (Ducati Gresini). Tra loro la Suzuki di Mir. In sesta Bastianini (Ducati Gresini), Dovizioso (Yamaha e Bradl (Honda). In penultima fila Gardner (Ktm), Morbidelli (Yamaha) e A.Marquez. HannoIL chiuso la griglia Salvadori (Aprilia),Fernandez (Ktm) e 23esimo D.Binder (Yamaha).

UFFICIALE, POSTICIPATO IL MOTOGP FINLANDIA A DOPO L’ESTATE

La decisione è del governo finlandese. Ha raccomandato di non disputare grandi eventi fino ad agosto. La notizia è stata diffusa dalla Dorna (la società spagnola che gestisce il Circus) e il proprietario del circuito. Dunque cancellato l’appuntamento del 10 luglio. I motivi? Lavori ancora in corso nel circuito e i problemi legati alla guerra in Ucraina (difficoltà nei voli, nei trasporti).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La MotoGP va in vacanza. Tornerà il 7 agosto a Silverstone, Gran Bretagna.