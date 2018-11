VALENCIA (SPAGNA) – Maverick Vinales ha ottenuto la pole del gp di Valencia, classe MotoGp. La Yamaha dello spagnolo sarà affiancata dalla Suzuki del connazionale Alex Rins e dalla Ducati di Andrea Dovizioso.

Danilo Petrucci apre la seconda fila, seguito dalla Honda di Marc Marquez. Il campione del mondo ha dovuto interrompere le qualifiche per farsi sistemare la spalla sinistra, lussata in una caduta.

How close do you like it?! #ValenciaGP pic.twitter.com/zpbDlVkuRq

ALL 6 manufacturers within 0.318s!

#MotoGP Q2 🏁@maverickmack25 takes the final pole position of 2018 and his first since the 2017 #AragonGP!

Return of the MACK!

Rins & Dovizioso complete the front row, while Marquez ended up 5th! #ValenciaGP pic.twitter.com/Qjxh83NTg9

— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) 17 novembre 2018