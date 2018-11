VALENCIA (SPAGNA) – Ultimi giorni di scuola per il Motomondiale, che fa tappa in Spagna con un secondo posto ancora da assegnare in MotoGP e alla vigilia dei primi test 2019: da domani a domenica 18 novembre, il Gran Premio della Comunità Valenciana chiuderà la stagione 2018 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in diretta streaming su SkyGo.

Domenica alle 14, la gara della top class deciderà chi tra Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales occuperà il posto alle spalle del campione del mondo Marc Marquez. La gara di MotoGP sarà preceduta alle 11 da quella di Moto3 e alle 12.20 dalla Moto2. E da martedì 20, super copertura Sky dedicata ai test della nuova stagione.

PROGRAMMAZIONE E APPUNTAMENTI SPECIALI SU SKY SPORT MOTOGP – Telecamere in circuito da domani, con la conferenza piloti in diretta dalle 17, seguita alle 18 dal Paddock Live Show e alle 18.30 dall’appuntamento con Talent Time.

Venerdì 16 i piloti delle tre categorie scendono in pista per la prima giornata di prove libere (dalle 8.55 alle 16). Alle 18.30, in diretta su Sky Sport MotoGP e anche in live streaming sul sito skysport.it, la finale di MotoGPTM eSport (visibile anche sabato 17, alle 15.30 su Sky Uno): i 12 giocatori più veloci del videogioco ufficiale della MotoGPTM si confronteranno sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per decidere chi sarà incoronato campione. Guido Meda darà voce all’evento, commentando la gara insieme a Mauro Sanchini. A seguire, alle 20, sul canale 208 lo speciale “Top Riders” – Troy Bayliss”, dedicato al pilota australiano tre volte vincitore del Mondiale Superbike e che proprio a Valencia, nel 2006, vinse la sua unica gara in MotoGP.

Sabato 17 novembre, dopo gli ultimi turni di libere, tocca alle qualifiche: alle 12.30 la Moto3, alle 14.10 la MotoGP e alle 15 la Moto2.

Domenica 18, il semaforo verde della MotoGP si riaccende alle 14, preceduto alle 12.20 e alle 11 dalle gare di Moto2 e Moto3. Al termine dell’ultima gara 2018 della top class, da non perdere Zona Rossa, con le interviste ai protagonisti e le prime analisi a caldo. A seguire, Race Anatomy, di nuovo in orario europeo alle 19, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti per analizzare fatti e protagonisti della giornata, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

Chiude la giornata su Sky Sport MotoGP, e in live streaming sul sito skysport.it, il Galà Motomondiale di fine anno: Guido Meda, affiancato da Sandro Donato Grosso, commenta la premiazione dei piloti vincitori del titolo mondiale nelle tre classi, dei secondi e terzi classificati, dei Rookies dell’anno e dei team che hanno vinto il Mondiale costruttori.

COPERTURA LIVE DEDICATA AI TEST 2019 – Terminato il weekend di gara a Valencia, Sky Sport MotoGP resta in pista garantendo un’ampia copertura in occasione dei test ufficiali della top class, in programma sempre sul circuito Ricardo Tormo martedì 20 e mercoledì 21, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17. Guido Meda e Mauro Sanchini racconteranno in diretta la prima uscita in pista dei piloti in sella alle moto con cui affronteranno la stagione 2019.

Grande curiosità per il debutto di Jorge Lorenzo con la Honda insieme a Marc Marquez e per l’esordio di Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia, il primo con la Ducati ufficiale, il secondo con la Ducati Pramac dopo la conquista del titolo mondiale in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46. E poi la prima di Johann Zarco in KTM e quella del nuovo team Petronas Yamaha SIC con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Highligths, interviste e approfondimenti nelle speciali edizioni del Paddock Live in programma alle 17 nei due giorni di test, con Vera Spadini in studio insieme a Paolo Beltramo e Paolo Lorenzi. Guido Meda e Sandro Donato Grosso saranno in collegamento da Valencia per raccogliere le prime impressioni a caldo.

Inoltre, martedì 20, alle 17.30, il primo passaggio del film #Gofree nato per vincere”: Guido Meda racconta la storia di Francesco “Pecco” Bagnaia tra aneddoti e immagini inedite, dagli esordi in pista fino alla conquista del titolo mondiale.

IL RACCONTO – Guido Meda dà voce alla MotoGP, con Mauro Sanchini al commento tecnico. Oltre alla top class, Sanchini racconta la Moto3 insieme a Zoran Filicic. La Moto2 è affidata a Filicic e Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre per gli aggiornamenti e le interviste in pit-lane gli inviati Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, con Alex De Angelis insider ai box.

Aggiornamenti anche su skysport.it e sull’App di Sky Sport. Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell’App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l’opportunità di vivere in diretta tutte le emozioni della pista.

IL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA LIVE SU SKY SPORT MOTOGP

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

VENERDÌ 16 NOVEMBRE

Ore 8.50: Paddock Live

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 9.50: MotoGP – prove libere 1

Ore 10.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.05: Moto3 – prove libere 2

Ore 14: MotoGP – prove libere 2

Ore 15: Moto2 – prove libere 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 18: Paddock Live Show

Ore 18.30: MotoGP Esport Championship Final

Ore 20: “Top Riders – Bayliss”

Ore 21: Paddock Pass

SABATO 17 NOVEMBRE

Ore 8.30: Paddock Pass

Ore 8.50: Paddock Live

Ore 8.55: Moto3 – prove libere 3

Ore 9.50: MotoGP – prove libere 3

Ore 10.50: Moto2 – prove libere 3

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Qualifiche Moto3

Ore 13.30: MotoGP – prove libere 4

Ore 14.10: Qualifiche MotoGP

Ore 15: Qualifiche Moto2

Ore 16: Paddock Live

Ore 17.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 18: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

DOMENICA 18 NOVEMBRE

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 19: Race Anatomy MotoGP

Ore 21: Show premiazione Valencia.

