VALENCIA (SPAGNA) – Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio di MotoGp della Comunità Valenciana, ultima appuntamento stagionale del motomondiale.

Il pilota forlivese ha preceduto Alex Rins (Suzuki) e Pol Espargarò (Ktm) in un Gp condizionato dalla pioggia (è stato sospeso a 13 giri dal termine e poi ripartito) e dalle tante cadute (tra l’altre, quelle di Marquez, di Vinales e Rossi).

He’s crashed out of second at turn 12! He’s back up and running, rejoining in 13th behind Lorenzo! #ValenciaGP pic.twitter.com/YQAesAZxLb

Lovely moment as @ValeYellow46 shakes the hand of @26_DaniPedrosa who finishes his #MotoGP career with a 5th place finish! #ThankYouDani #ValenciaGP pic.twitter.com/EbCXOUo3oo

What a day this could be for @KTM_Racing ! #ValenciaGP pic.twitter.com/7zh49crThJ

3 laps to go and Rossi’s crash leaves @polespargaro in THIRD POSITION!

Rossi in 3rd ahead of Pol Espargaro!🙌 #ValenciaGP pic.twitter.com/gehy88dtuJ

It was Rins who lead across the finish line but Dovizioso moves past at turn one on the second lap!

Final selfie of 2018! Say cheese!📸 #ValenciaGP pic.twitter.com/zSTMLvb2ls

FULL RESULTS: #ValenciaGP

Races don’t come much tougher than that one, as you can probably tell… 🌧

What a way to finish 2018! #MotoGP pic.twitter.com/sulgVJ9fbj

— MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) 18 novembre 2018