ROMA – Valentino Rossi, dopo il secondo posto al Mugello e, soprattutto, dopo la caduta di Marquez, è ottimista per il titolo:

“Sono felice, è andata esattamente come speravo. Lo avevo detto il giorno prima: servono le gomme giuste e tanta attenzione”. E ancora: “Marquez è veramente forte, e la Honda del 2018 è una gran moto. Però nessuno si è arreso: ci sono Dovizioso, Viñales. E pure il sottoscritto. Proviamoci”.

Ha pensato anche di superare l’altra Ducati, quella di DesmoDovi.

“Se ci fosse stato un giro in più, si poteva fare. E’ stata una gara durissima. Ma va bene così: la grande emozione della pole, e lo spettacolo di tutti questi tifosi per me. Vale la pena fare sacrifici per un anno intero solo per godersi un momento come questo, qui”.

Lorenzo e Iannone, dati per ‘bolliti’ e svenduti già dopo poche gare, si stanno prendendo una bella rivincita.

“Hanno temuto di restare a piedi, e si sono messi ad andare forte: creando parecchi problemi ai team manager. Il problema è che non si può anticipare il ‘mercato’ in questo modo: in gioco ci sono posti importanti, è assurdo prendere delle decisioni per il futuro sulla base delle prime 3 gare della stagione. Bisognerebbe fare delle regole, ed impedire qualsiasi trattativa fino all’estate: ma come si fa a controllare che nessuno bari?”.

Lorenzo tra 10 giorni annuncia che nelle prossime 2 stagioni correrà con una Yamaha molto simile a quella ufficiale, sponsorizzata da Petronas.

“Sinceramente, preferirei avere dei compagni di squadra più lenti (ride). Ma sarà uno stimolo in più, e poi potrò osservarli da vicino – Jorge, Viñales – e fare anche io dei progressi”.