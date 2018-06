ROMA – Valentino Rossi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], dopo il podio al Mugello, come riporta il Marca, ha commentato i fischi a Marquez e Lorenzo da parte dei tifosi con un laconico: “In Italia è così”.

Parlando, invece, della gara dello spagnolo ha dichiarato: “Il suo stile è quello di attaccare, questa volta la gomma non glielo ha perdonato. Quando ho visto Marquez cadere, sapevo che sarebbe stato difficile andare avanti con la gomma dura perché mi si chiudeva il davanti”.

Il Dottore poi spiega: “Sapevamo che con quella gomma avremmo avuto poca presa, ma alla fine mi ha dato un piccolo vantaggio per raggiungere il podio nella parte finale”.

Possibilità di vincere il Mondiale? “Se guardi la classifica – spiega Valentino Rossi alla fine della gara – 23 punti non sono molti e tutta la mia squadra Yamaha darà il massimo, ma in questo momento non sono abbastanza veloce per pensare di vincere il campionato”.

L’ultima vittoria della Yamaha in MotoGP risale al GP di Assen lo scorso anno, conquistata da Valentino Rossi per soli 63 millesimi di vantaggio su Petrucci. Un periodo davvero buio per il team nipponico abituato ad altri standard prestazionali. “Siamo migliorati un po’ con un bilanciamento diverso, quando abbiamo le gomme nuove siamo veloci, ma soffriamo per la lunga durata della gara, motivo per cui soffriamo troppo. Quindi abbiamo bisogno di altre cose”.