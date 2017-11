ROMA – Multa divieto di sosta sul parabrezza? Non è definitiva, il vigile può annullarla. C’eravamo fatti l’idea, sbagliando, che quando ti trovi la notifica per divieto di sosta in bella evidenza sul nostro parabrezza la multa sia certa, irrevocabile, definitiva. Inutili cioè le proteste con il vigile che l’ha appena elevata, inutili e patetiche come quando si va dall’arbitro per farlo tornare sulle sue decisioni dopo che ha assegnato un calcio di rigore. Devi sperare che ti accolgano il ricorso – dopo che l’hai debitamente pagata -, un’illusione più che una speranza.

E invece. Se quel vigile, per esempio, allarga le braccia come per dire lascia stare, ormai l’ho fatta, non si può tornare indietro, ebbene quel vigile sta sbagliando. Non è vero. Quella che ha appena redatto non è la vera e propria multa, tecnicamente si chiama “preavviso di accertamento”, suscettibile di diventare multa vera e propria solo quando è stata registrata e comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o messo comunale all’indirizzo di chi ha commesso l’infrazione.