ROMA – Niki Lauda ricoverato di nuovo in ospedale in Austria per una grave forma di influenza. L’ex campione del mondo di Formula 1 della Ferrari, che ha quasi 70 anni, è tornato nell’ospedale Allgemeinen Krankenhaus di Vienna ed è ricoverato in terapia intensiva. Un portavoce dell’ospedale ha dichiarato che il ricoverò sarà di circa una settimana.

Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Kronen Zeitung’ nella sua edizione online, Lauda ha contratto una grave forma di influenza contratta durante le feste natalizie trascorse a Ibiza. Il campione di F1 è stato ricoverato nello stesso ospedale dove lo scorso agosto era stato sottoposto ad un trapianto di polmone e poi aveva trascorso una degenza di tre mesi. Poche settimane fa, l’ex pilota si era detto ottimista sul suo processo di recupero, al punto da vedersi di nuovo ai box per seguire le gare dal vivo già nella prossima stagione.