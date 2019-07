SILVERSTONE – Siparietto esilarante di Norris. Il pilota 19enne della McLaren, durante la conferenza stampa a Silverstone, è scoppiato a ridere senza motivo e ha contagiato tutti gli altri piloti presenti in sala Hamilton, Ricciardo, Giovinazzi e Russell (il video in fondo all’articolo).

Come scrive Sky Sport nel suo sito internet, il motivo di tanto divertimento è partito da un’intervento del pilota della Mercedes che, a un giornalista che lo interrogava sulla differenza di tifo tra lui e Nigel Mansell, ha risposto con ironia: “Non sono apprezzato come Mansell fuori dall’Inghilterra? Sarà colpa dei baffi”. Il 19enne della McLaren ha prontamente commentato: “Nemmeno io riesco a farmeli crescere”.

Una battuta, forse dovuta alla giovane età dell’inglese, ha scatenato un situazione di allegria generale che ha coinvolto tutti i drivers presenti in conferenza stampa. Il momento è poi culminato con le lacrime di Norris che è letteralmente scoppiato a piangere, non volendo rivelare il reale motivo della sua reazione.

Formula 1, dove vedere il gran premio di Silverstone in tv o in streaming.

Mondiale di F1, decimo appuntamento della stagione. Altra tappa europea per il Circus che si trasferisce in Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone. Il Gran Premio di Gran Bretagna è tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Domenica 14 luglio alle 15.10 la gara live sul canale 207. Il Gran Premio di Silverstone di Formula 1 verrà trasmesso in diretta streaming sull’app SkyGo.

SkyGo è visibile solamente agli abbonati ai pacchetti di Sky Sport. Questa app permette agli abbonati di Sky Sport di vedere l’evento, in questo caso parliamo della gara di Formula 1, in diretta streaming su pc, cellulari e tablet.

Il video da YouTube con Norris che scoppia a ridere durante la conferenza stampa della Formula 1 prima del gran premio di Silverstone del prossimo weekend.