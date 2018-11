ROMA – Scatta oggi, giovedì 15 novembre, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo per poter circolare evitando sanzioni e multe, che possono andare da 41 euro nei centri abitati a 84 euro fuori, fino ad oltre 300 euro in autostrada (oltre alla perdita di tre punti della patente).

Il cambio delle gomme nella stagione invernale (fino al 15 aprile) è legato non soltanto alla neve ma anche alle “Nel periodo tra novembre e aprile la temperatura scende sotto i 7 gradi centrigradi, al di sotto dei quali le caratteristiche studiate per le gomme invernali funzionano al meglio”, ha spiegato il Product Manager Winter di Pirelli, Marco Pozzoli. Temperature così gelide, infatti, abbassano la tenuta e l’aderenza delle gomme ‘estive’ in strada; a questo “si aggiungono neve, ghiaccio, l’asfalto umido e bagnato. Gli pneumatici invernali sono sviluppati e testati proprio in modo tale da aumentare l’aderenza alla strada in queste particolari condizioni e assicurano le migliori prestazioni. Ecco perché consigliamo agli automobilisti di utilizzare questo tipo di gomme”, ha aggiunto Pozzoli chiarendo che “non è solo una questione di sanzioni, ma soprattutto di sicurezza alla guida, sia per se stessi che per gli altri”.

Ma quali sono le differenze tra un battistrada invernale e uno estivo? “Innanzitutto cambiano le cosiddette ‘mescole’ (diverse miscele di vari tipi di gomma, ndr) del battistrada – ha spiegato Pozzoli -: volendo semplificare, è come se utilizzassimo un cappotto più o meno leggero a seconda della stagione. La stessa cosa avviene per gli pneumatici”.

Inoltre, si aggiungono alla gomma “le lamelle e gli incavi longitudinali, che servono proprio per aumentare la tenuta e favorire l’espulsione dell’acqua dall’impronta del battistrada”, evitando fenomeni di scivolamento e aquaplaning. Un buon compromesso tra gomme estive e invernali è il cosiddetto pneumatico “all season”: si usa tutto l’anno, appunto, e gli esperti Pirelli lo consigliano a chi utilizza “l’auto principalmente in città, per viaggi brevi e in situazioni meteorologiche non estreme come in montagna”.