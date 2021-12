Patente di guida, cambia l’esame: meno domande (30) e meno tempo per il quiz (20 minuti)

Patente di guida, cambia l’esame. Le nuove norme, approvate col decreto Infrastrutture e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre, entreranno in vigore entro 30 giorni, quindi presumibilmente verranno applicate a partire dal 9 gennaio

Le modifiche al Codice della strada prevedono un esame più snello e veloce, anche per recuperare i numerosi test arretrati, dovuti al blocco per la pandemia dello scorso anno. Ma cosa cambia esattamente?

Patente di guida, per chi cambia l’esame

Le modifiche riguardano sia le categorie per le due ruote che quelle su quattro ruote. Ossia le patenti A1 (età minima 16 anni), A2 (età minima 18 anni) e A (età minima 20 anni se si è titolari della patente A2 da 2 anni, 21 anni per la guida dei tricicli, 24 anni).

Cambia l’esame anche per le categorie B1 (età minima 16 anni), B (età minima 18 anni) e BE (età minima 18 anni).

Patente di guida, quiz più breve

La modifica sostanziale riguarda il quiz di teoria che precede la prova pratica. Non più 40 domande a crocette, ma 30, cioè 10 in meno. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera “V” o “F”, a seconda che consideri l’affermazione vera o falsa.

Va da sé che con meno domande anche la durata della prova sarà più breve: venti minuti in luogo dei precedenti 30 minuti.

Non cambia invece il numero massimo di risposte sbagliate: l’esame è superato se il numero di errori non è superiore a tre.