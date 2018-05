Pernat: “Jorge Lorenzo si è proposto alla Suzuki”. Lo spagnolo durissimo: “Sei solo un…”

ROMA – Il manager Carlo Pernat spara a zero su Jorge Lorenzo: “Credo che in Ducati ci abbiano già messo una riga sopra. Lorenzo si è già offerto già diverse volte tramite il suo manager alla Suzuki. La Suzuki non è interessata a certe cifre e non ha cercato Lorenzo”.

E la risposta di Lorenzo non si fa attendere:

“E’ il buffone della stampa. A differenza sua io ho dimostrato qual è la mia credibilità nel corso degli anni. Non mi sono mai offerto a un team nella mia carriera, né in 125 o 250 né in MotoGP. Ho avuto la fortuna di essere uno dei piloti più veloci e uno di quelli con il palmares più pieno di titoli degli ultimi anni”.