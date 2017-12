ROMA – La Peugeot 308 GTi by PS è entrata ufficialmente nella flotta delle auto dei Carabinieri. Un esemplare della compatta sportiva francese verrà utilizzato a Roma e sarà destinato non solo al controllo del territorio ma anche al trasporto di organi e sangue e alle scorte istituzionali.

Peugeot organizzerà inoltre per il personale militare corsi di guida presso la pista di Misano Adriatico con Paolo Andreucci, dieci volte campione italiano rally.

L’allestimento della Peugeot 308 GTi by PS per i Carabinieri è stato realizzato dalla carrozzeria torinese NCT e comprende: segnalatori luminosi a nano LED, supporti porta arma lunga a bloccaggio meccanico, piano scrittoio illuminato ricavato nella cappelliera posteriore dotato di doppia presa USB e predisposizioni per i sistemi di comunicazione e per il sistema di scambio dati operativo ODINO.

La Peugeot 308 GTi by PS ospita sotto il cofano un motore 1.6 turbo THP da 272 CV che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6 secondi netti (25,3 secondi nel chilometro da fermo).