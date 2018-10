Pneumatici, come capire la data della produzione

ROMA – Ormai in molti comprano gli pneumatici sui numerosi siti online che li vendono a prezzi convenienti. Al momento dell’acquisto, oltre alla corretta misura dello pneumatico, è necessario però porre attenzione anche alla data di produzione che è importante per evitare di comprare pneumatici vecchi, magari stoccati per anni nei magazzini.

Per controllare le informazioni sull’età degli pneumatici bisogna controllare la marcatura DOT presente sul lato di ogni pneumatico: le ultime tre o quattro cifre codificano la data di produzione.

Come capire in che anno è stato prodotto il pneumatico? Se vediamo tre cifre, coma ad esempio il numero 159 significa che lo pneumatico è stato prodotto nella quindicesima settimana del 1999. Quattro cifre invece indicano che lo pneumatico è stato prodotto negli anni duemila (es: 1814 significa che è stato prodotto nella 18esima settimana del 2014).

Per quanto riguarda la durata del pneumatico è opportuno precisare che a livello normativo non esistono prescrizioni o limitazioni di impiego direttamente collegabili alla sua data di fabbricazione, questa semplice sigla però ci permette di capire facilmente la data di fabbricazione al momento dell’acquisto di uno pneumatico nuovo o usato.