Presentata la nuova Ferrari: rossa, nera e cattiva. Tra poco riparte il Mondiale

Rituale perfetto. Persino a tratti esagerato. Folla, cori, delirio, passione. E cascate di ottimismo, testimonianze di fede cavallina, persistente emozione. La (attesa) presentazione (in due lingue) della nuova Ferrari è stata una grande e rumorosa festa italiana. Maranello invasa di fan, tifosi fin dall’alba, canti propiziatori per interrompere un digiuno che resiste da 15 anni; cioè dal 2007, Raikkonen campione del mondo. Poi il lungo e sofferto declino. Ma ora il “popolo rosso” ha buone sensazioni, una rinnovata fiducia.

Crede nel nuovo corso di una Scuderia che ha saputo rinnovarsi. Però è consapevole della forza della concorrenza, in testa la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes del Re Nero sir Hamilton. Ma è anche consapevole del grande lavoro che hanno fatto gli ingegneri di Maranello per costruire una Rossa davvero competitiva. E quando alle 11.30 sono arrivati sul Red carpet i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz il campus della presentazione si è trasformato nel Maracana’ di Rio.

PAROLA CHIAVE: VINCERE

Leclerc è pronto e motivatissimo. Ha solo la vittoria in testa. Al suo quinto mondiale con la Ferrari non solo è entrato nei cuori dei tifosi ma ha anche già fatto la storia della Rossa. Ha detto:”Non vedo l’ora di tornare in macchina sperando di vincere il campionato. È favoloso presentare qui la macchina su una pista dove c’è tanta storia e tanti tifosi”. Ha aggiunto Carlos Sainz: ”Charles ed io siamo competitivi ma anche molto leali. Siamo lì, siamo vicini e ci spingeremo per migliorare fino alla fine”. Ha completato Vasseur il nuovo team principal: ”La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti. L’obiettivo di tutti è appunto quello di tornare alla vittoria. Sento l’entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra. Questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione. Un momento molto intenso . Ho provato una bella sensazione, e tutto è filato liscio”.

LA NUOVA SF23 IN PISTA A FIORANO

Prime impressioni di Leclerc: ”Anche se per solo 2 giri ho provato una macchina che sembra scorrere bene e velocemente sul tracciato. Lo so, con 2 giri è difficile scendere nei dettagli della vettura. Carlos Sainz ha aggiunto:” La macchina è esteticamente bellissima, sarà anche impegnativa da guidare ma ci faremo trovare pronti. Provandola sui primi giri cercheremo di capire gli aspetti più tecnici come la trazione delle gomme, il carico laterale e longitudinale”. Alla presentazione era presente l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

MONDIALE SEMPRE PIÙ VICINO (5 MARZO )

Dopo la presentazione nel giorno di San Valentino, la SF23 farà i test in Bahrein (sulla pista di Sakhir). Sarà lo stesso circuito a dare il via al Mondiale: si parte il 5 marzo con il primo GP stagionale in un calendario lunghissimo: ben 23 gare. Il Mondiale si chiuderà dopo oltre 8 mesi il 26 novembre ad Abu Dhabi. Quest’anno le “Sprint Race” del sabato raddoppiano e diventano 6: le vedremo in occasione dei GP di Azerbaigian, Austria ,Belgio, Quatar, Stati Uniti, Brasile.