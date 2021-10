Rc Auto obbligatoria per i veicoli non circolanti (Ansa)

Rc Auto anche per chi non la usa (moto e veicoli fermi in garage). Una direttiva dell’Unione europea ha stabilito che i veicoli lasciati su un terreno privato, in cortile, in garage o comunque fermi dovranno comunque avere l’Rc-auto. I proprietari dovranno cioè ottemperare all’obbligo di assicurare automobili e motocicli.

Non è sufficiente garantire che il mezzo non circoli per le strade. Potranno continuare a far bella mostra di sé nei garage o nel giardino di casa solo i relitti. Niente ruote o motore.

La direttiva europea in materia di Rc auto approvata in via definitiva la settimana scorsa dal Parlamento europeo non consente neanche di sospendere una polizza assicurativa Rc auto quando non si utilizza il veicolo.

Le nuove regole, che modificano la direttiva 2009/103, non andranno in vigore subito. Dopo l’adozione formale da parte del Consiglio Ue e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue gli Stati hanno due anni di tempo per il recepimento.