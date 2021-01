Rinnovo patente, proroga della scadenza anche per il 2021. Novità anche per il foglio rosa e l’esame di teoria (foto ANSA)

Prorogati i termini di scadenza per il rinnovo della patente scaduta. A causa della pandemia Covid, infatti, è possibile continuare a guidare per alcuni mesi senza incorrere in sanzioni amministrative.

Già su tutto il territorio Ue (escluse Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Slovenia e Spagna), dunque Italia compresa, era stata prevista una proroga per le patenti in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020. La scadenza di queste patenti era stata posticipata di 7 mesi rispetto alla data scritta sulla tessera. A questo si è aggiunta una ulteriore proroga per tutte le patenti con data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021. Indipendentemente dalla data di scadenza segnata sulla patente, che sia a gennaio 2020 o ad aprile 2021, il nuovo giorno di scadenza è fissato al 30 aprile 2021.

Foglio rosa ed esame patente, le novità

Per chi avesse presentato la domanda per la patente, ha un anno di tempo per poter effettuare l’esame di teoria. In altre parole è stato raddoppiato il termine, visto che in precedenza la prova doveva essere effettuata entro sei mesi dalla domanda. I tempi sono stati prolungati grazie al Decreto Milleproroghe, appena approvato dal Governo. Si dovrà comunque provvedere alla prenotazione dell’esame presso l’Ufficio di Motorizzazione civile competente.

Per i fogli rosa la validità dei documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 è prorogata al 3 maggio 2021. Posticipata la scadenza anche delle CQC, le carte di qualificazione del conducente. (fonte SKY TG24)