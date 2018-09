ROMA – Sabrina Fenati, la madre del pilota Romano Fenati, ha annunciato azioni legali per le minacce di morte ricevute in questi giorni dal figlio.

“Da questa tempesta – ha scritto la madre di Romano Fenati su Facebook – tireremo fuori qualcosa di buono.Abbiamo formato una grande squadra che volontariamente sta raccogliendo tutto ciò che di violento e minaccioso abbiamo ricevuto. Raccoglieremo tristemente tutto e denunceremo alle autorità competenti tutti coloro che hanno ferito e minacciato. Chiederemo il risarcimento dei danni subiti soprattutto morali oltre che di immagine. Il tutto sarà devoluto alle vittime di cyberbullismo”.

“Il gesto di Romano – si legge ancora – è ingiustificabile e non lo condivido! Come allo stesso modo non condivido la gogna mediatica, che è pur sempre violenza, a cui ci state sottoponendo in queste ore. Romano pagherà per il suo errore e lo farà nelle sedi competenti. I giudici lavorano in tribunale, non sui social”.