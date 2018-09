ROMA – Per Romano Fenati l’incubo continua. Dopo il licenziamento della Marinelli Snipers per il gesto nei confronti di Manzi durante il Gp di Misano di ieri, il pilota marchigiano potrebbe esser scaricato anche dalla Mv Agusta, con cui doveva correre, nel team Forward, nella prossima stagione.

Fenati infatti sembrava destinato a diventare compagno di squadra proprio con Manzi. Nel prossimo Mondiale il team Forward avrebbe dovuto schierare due MV Agusta motorizzate Triumph con alla guida proprio Fenati e Manzi. Tuttavia Giovanni Castiglioni, presidente di MV Agusta, ha scaricato Fenati dopo l’episodio di Misano (costato due GP di squalifica al pilota ascolano): “Questo è stato il gesto peggiore e più triste che abbia mai visto in una gara di moto – scrive Castiglioni su Instagram – I veri sportivi non agirebbero mai in questo modo. Se fossi in Dorna, lo radierei dal mondo delle corse. Riguardo al suo futuro contratto con MV Agusta in Moto2, mi opporrò in tutti i modi. Non accadrà, lui non rappresenta i valori della nostra azienda”.