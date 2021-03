Sabine Schmitz, è morta di cancro l'ex pilota tedesca regina del Nurburgring

E’ morta l’ex pilota tedesca Sabine Schmitz, regina del Nurburgring e presentatrice televisiva. Sabine Schmitz aveva 51 anni ed è morta per un cancro.

“Il Nurburgring – si legge in una nota degli organizzatori del Nurburgring – ha perso il suo pilota femminile più famoso. Sabine Schmitz è morta troppo presto dopo una lunga malattia. Ci mancherà lei e la sua natura allegra”.

“Il cancro mi perseguita – aveva scritto la Schmitz tempo fa – non appena è andato via, è tornato. Ora sto cercando di trovare una soluzione. Ma è difficile. Ora devo tirare fuori tutte le mie forze e fermarmi per avere la forza necessaria ad affrontare le prossime terapie. Nella speranza che qualcosa funzioni”.

Schmitz dopo le corse iniziò a lavorare in televisione. Nel 2002 apparve per la prima volta a Top Gear diventando poi nel tempo un membro fisso del cast del programma.

Sabine Schmitz: la prima donna a vincere la 24 ore del Nurburgring

Racconta MotorSport: “Nel 1996, insieme a Johannes Scheid ed Hans Widmann, al volante della leggendaria BMW M3 “Eifelblitz”, diventò la prima donna a vincere la classifica assoluta alla 24 Ore del Nurburgring.

L’anno successivo, concesse il bis insieme a Scheid, Peter Zakowski e Hans-Jurgen Tiemann. Nel 1998, sempre insieme a Scheid, fu anche la prima donna a conquistare il titolo del VLN”.