ROMA – Il Salone dell’auto di Ginevra si apre all’insegna di un sostanziale ottimismo e si presenta ricco di novità, puntando, oltre che sulle supercar, su suv, auto elettriche e autonome, e facendo leva su stile, contenuti e originalità per affascinare.

Con un mercato europeo che lo scorso anno ha totalizzato 15,1 milioni di veicoli (era dal 2007 che non superava quota 15), le Case automobilistiche possono vedere un futuro roseo, anche se Erik Jonnaert, segretario dell’Associazione continentale dei Costruttori di autoveicoli (ACEA), ha avvertito che pur se “ci stiamo avvicinando ai volumi di pre-crisi la situazione rimane fragile”.

Le proposte interessanti in esposizione a Ginevra (oggi 6 marzo la prima giornata riservata alla stampa, dall’8 al 18 marzo l’apertura al pubblico) sono davvero molte e spaziano in tutti i segmenti, a cominciare naturalmente dai suv che si stanno trasformando in un simbolo di virtuosità, grazie all’adozione dell’alimentazione elettrica.

Oltre alle auto elettriche (assente Tesla, il testimone è stato preso da Jaguar Land Rover con la I-Pace), ad affascinare sono come di consueto le supercar, con le loro linee e le performance. In testa, tra queste ultime, la Ferrari 488 Pista. Non mancano le concept futuristiche come la Volkswagen Vizzion, senza pedali e volante ma dalla linea affascinante.

La Volvo XC40 è auto dell’anno 2018

Il trofeo, creato nel 1964, è stato consegnato oggi al Palexpò nella giornata che precede l’apertura del Salone di Ginevra com’è tradizione ormai da sette anni. Al secondo posto la Seat Ibiza (242 punti) seguita da Bmw Serie 5 (226 punti) e dalla Kia Stinger (204 punti). Chiudono la classifica Citroen C3 Aircross (171), Audi A8 (169) e Alfa Romeo Stelvio (163).

La Volvo XC40 ha ottenuto 325 voti dalla giuria composta da 60 giornalisti di 23 diversi Paesi, è stata scelta tra le sette finaliste che a loro volta erano state selezionate in una lista di 37 novità. Ogni componente aveva a disposizione 25 punti da attribuire a cinque tra le sette finaliste: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Bmw Serie 5, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza e Volvo XC40.

Il premio è organizzato da sette periodici del settore in Europa: Auto in Italia, Autocar in Gran Bretagna, Autopista in Spagna, Autovisie in Olanda, L’Automobile Magazine in Francia, Stern in Germania, e Vi Blagare in Svezia.