ROMA – In attesa della sentenza sul ricorso per il secondo posto di Montreal, Sebastian Vettel è convolato a nozze. Sembra dunque che il tedesco della Ferrari abbia finalmente sposato, in gran segreto, la sua compagna Hannah Prater, madre dei suoi due figli, ma per il momento non vi è nulla di ufficiale. L’unica prova al momento è una fede luccicante all’anulare della mano sinistra del quattro volte campione del Mondo di Formula 1.

Nel corso delle interviste pre Gran Premio sul circuito di Le Castellet, in Francia, il ferrarista ha cercato di nascondere la mano, ma il vistoso anello non è sfuggito all’occhio dei più attenti, questo è quello che si evince dalla versione online del quotidiano tedesco Bild. Sicuramente sarebbe una coincidenza molto curiosa, specialmente dopo gli avvenimenti che sono seguiti al GP del Canada, che hanno visto Vettel protagonista della discussa penalità che gli ha “rubato” la prima vittoria della stagione. (fonte BILD – SKY SPORT)