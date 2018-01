ROMA – Il suv Ferrari arriverà entro il 2020. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, durante il Salone dell’auto di Detroit. Marchionne ha chiamato il suv Ferrari “Fuv”.

”Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari, sarà la prima a farlo: la faremo, è un atto dovuto”, dice Marchionne. A chi gli chiedeva se la Ferrari elettrica sarà nel piano industriale Marchionne ha risposto: ”Potrebbe”.

Fca, piena occupazione entro il 2018? “Se Fca centrerà l’obiettivo e la piena occupazione in Italia entro l’anno, non lo so: dobbiamo prima completare lo sviluppo di Alfa e Maserati. Se riuscissimo a riempire tutti gli stabilimenti con Alfa e Maserati, sarebbe la cosa più intelligente da fare, più di ogni altra”. Poi aggiunge: “Sull’obiettivo della piena occupazione in Italia mi devo vedere con Alfredo Altavilla” per capire “dove siamo”, “abbiamo preso un impegno piuttosto grande. Abbiamo assunto gente a Cassino. La piattaforma è stata testata non utilizzarla sarebbe un peccato. La cosa importante è avere le idee chiare su cosa costruire”.

“L’impegno come lo abbiamo preso quì” negli Stati Uniti ”lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l’organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo”, è il messaggio che Sergio Marchionne lancia ai dipendenti italiani del gruppo.