Tesla, attenti al finestrino che ti taglia le mani: richiamate 1,1 milioni di auto

In una lettera al gruppo californiano, l'agenzia americana per la sicurezza stradale (NHTSA) indica che, su diversi modelli del marchio, il sistema di rilevamento che dovrebbe invertire la direzione dei finestrini dopo aver incontrato un ostacolo potrebbe non funzionare correttamente.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 27 Settembre 2022 - 10:21