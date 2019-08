Blitz dice

ROMA – Jesolo Ferragosto: previsti fuochi d’artificio. Rinviati al 31 agosto. E’ affogato in mare un ragazzo. Ma sui social è protesta e fastidio per il rinvio. L’affogato è un nero, nome Malick, perché rimetterci noi una festa, mica era uno di noi. Qualcuno scrive “dispiace per il pedalò”. Riusciremo mai più a tornare indietro da dove siamo arrivati?