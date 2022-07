Tornano a crescere i furti d’auto in Italia. Le macchine più rubate: Panda, 500 e Punto

In Italia tornano a crescere i furti d’auto. Nell’ordine, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia sono le regioni più a rischio. Un furto su quattro avviene in Campania, il Lazio è la regione in cui i ladri sono più abili a far perdere le tracce dei mezzi rubati.

Il “Dossier sui furti di veicoli”

Sono questi alcuni dei dati che emergono dal “Dossier sui furti di veicoli”, elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp e specializzata nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e il recupero dei veicoli rubati, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Interno sul 2021 e li ha integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

Dopo il sensibile arretramento del fenomeno nel 2020 (anno del lockdown e in cui si sono fatte sentir con più forza le limitazioni alla libera circolazione a causa della pandemia), lo scorso anno i furti di veicoli sono tornati a crescere, del 2%: dai complessivi 102.708 casi del 2020 a 104.372.

Le auto più rubate

La crescita del fenomeno ha riguardato in particolare le categorie vetture/SUV e moto/scooter e ha invece risparmiato mezzi pesanti e furgoni.

Tra le auto più rubate nel 2021 figura la Fiat Panda con 8.816 esemplari (oltre 1 vettura rubata su 10), seguita da Fiat 500 (6.743), Fiat Punto (5.292) e Lancia Ypsilon (2.979). Sale di un posto la Smart ForTwo Coupè (1.389), che ha scalzato la Volkswagen Golf (1.381) dal 5° posto. Completano la graduatoria delle auto più “gettonate” dai ladri la Renault Clio (1.284), Fiesta (1.059), Opel Corsa (824) e Fiat Uno (559). Questi 10 modelli rappresentano il 44% del fenomeno furti auto in Italia.

L’analisi annuale realizzata da LoJack in questa edizione, oltre a fornire una panoramica complessiva sui furti di tutti i veicoli a motore, riporta un nuovo dato (censito dal Ministero dell’Interno) che riguarda la tipologia di reati messi a segno per sottrarre un veicolo: nel 97% dei casi dietro questo crimine c’è un’effrazione del veicolo con furto mentre è parcheggiato. In poco meno del 3% dei casi si tratta invece di un’appropriazione indebita e in meno dell’1% dei casi il veicolo è stato sottratto a seguito di una rapina o di altro reato.