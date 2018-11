ROMA – La Toyota ha annunciato il richiamo di 1,6 milioni di veicoli in tutto il mondo per “problemi all’airbag”.

Sul totale dei veicoli richiamati dalla casa giapponese, 946mila veicoli sono in Europa, principalmente modelli Avensis e Corolla, di cui circa 81mila in Francia. Ancora non ci sono numeri sull’Italia.

La compagnia ha spiegato che ci sono due diversi problemi tecnici: in un caso bisognerà rimpiazzare la ‘centralina’ dell’airbag, mentre nell’altro un elemento che fa gonfiare gli airbag del modello Takata.

Nel primo caso l’intero sistema airbag dovrà essere sostituito. “Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno che danneggerebbe il sistema” afferma il gruppo in una nota inviata ad Afp’. “È probabile che alcune condizioni aumentino il rischio di lesioni o incidenti”, afferma il produttore che non è a conoscenza di alcun incidente in Giappone.

Nel secondo caso (che coinvolge 600mila veicoli, di cui 255mila in Europa) le auto devono essere richiamate per il dispositivo di gonfiaggio dell’airbag dal lato passeggero. L’attuale sistema, prodotto da Takata, “presenta un rischio di dispiegamento anomalo in caso di incidente”.