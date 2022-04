Trionfo Ferrari nel GP Australia, vittoria limpida di Leclerc, Verstappen ritirato, tifosi impazziti

Trionfo Ferrari. Gara perfetta. Lecler primo. Dominio assoluto. Il GP d’Australia è da pelle d’oca. Una Rossa da sballo.

Il monegasco ha tenuto la testa per tutta la gara: vittoria limpida. “La Ferrari è una bestia” dice un Carletto euforico a fine gara. “Sì, una bestia. Mi ha permesso di fare tutto quello che volevo”. Secondo il messicano Perez (Red Bull), terzo un magnifico Russell (Mercedes). Quarto Hamilton , partito in terza fila. Verstappen ritirato: la power unit della sua Red Bull è andata arrosto al Giro 39 condannando il campione olandese ad un altro pesante zero in classifica. E così Leclerc si è portato a casa altri 26 punti.

RED BULL FERITA. È IN ALLARME

Che sta succedendo alla vettura del campionato del mondo? Questa seconda rottura di motore in tre gare è un forte campanello d’allarme per Milton Keynes. La schiuma ignifuga spruzzata sulla RB18 suscita più di un interrogativo; francamente non è stata una bella immagine. E tra due settimane c’è Imola. Tempo da perdere non c’è più. La ferita di Melbourne fa male.

PECCATO PER SAINZ (FERRARI)

Il secondo pilota della Ferrari ha infilato una domenica da dimenticare. Partito in quinta fila accanto alla Alpine-Renaul di Alonso, al secondo giro ha chiuso ingloriosamente alla curva 10: frenata lunga, testacoda, parcheggio nella ghiaia . Safety car in pista per 3 giri a rimuovere la Rossa e gara ripartita al sesto passaggio. Davvero un peccato perché c’è una potenzialità ancora tutta (o quasi) da esprimere.

ORDINE DI ARRIVO

1. Leclerc (Ferrari) ; 2. Perez (Red Bull) a 20”5 ; 3. Russel (Mercedes) a 25’5; 4. Hamilton (Mercedes) a 28”5; 5. Norris (McLaren) a 53”3; 6.Ricciardo (McLaren) a 53”; 7. Ocon (Alpine-Renault) a 1’01”6; 8.Bottas (Alfa Romeo) a 1’08”4; 9. Gasly (AlphaTauri) a 1’16”02; 10. Albon (Williams) a 1’19”3.

CLASSIFICA GENERALE – Leclerc punti 71; Russell 37; Sainz 33; Perez 30; Hamilton 28; Verstappen 25; Ocon 20; Norris 16; Magnussen 12; Bottas 12; Ricciardo 8; Gasly 6; Tsunoda 4; Alonso 2; Zhou e Albon 1.

CLASSIFICA COSTRUTTORI- Ferrari punti 104; Mercedes 65; Red Bull 55; McLaren 24; Alpine 22; Ala Romeo 13.