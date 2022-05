Trionfo italiano nel MotoGp a Le Mans .Podio tutto nostro. Con due Ducati e l’Aprilia accanto. Mattatore Enea Bastianini, vincitore di forza e talento.

A 7 giri dalla fine aggancia il favorito Pecco Bagnaia (in testa dal terzi Giro), lo costringe a forzare, lo innervoscisce, il torinese abbocca alla trappola e cade rovinosamente. Gli ultimi 6 giri sono una passeggiata. Il pilota della Ducati Gresini centra la sua terza vittoria stagionale in MotoGP.

Sul podio ascolta l’Inno nazionale togliendosi rispettosamente il cappellino nel delirio dei fans. Ovazioni. Enea è un candidato al titolo mondiale.

Dietro il pilota di Rimini, Miller e Aleix Espargaro. Quarto l’idolo di casa Quartararo, quinto Zarco davanti a Marc Marquez. Ottavo Binder, nono Marini, decimo Vinales. Sette out, tutti per caduta: Oliveira, Bagnaia, Martin, Mir, Fernandez, Rins Gardner.

CLASSIFICA GENERALE

1. Quartararo p. 89; 2. A.Espargaro 82; 3. Bastianini 69; 4.Rins 69; 5. Bagnaia 56. 6,0. Mir 56; 7. Zarco51; 8.Binder 48; 9. M.Marquez 10. Oliveira 43. Tre Ducati nella top ten.

GRIGLIA DI PARTENZA: ITALIA IN PRIMA FILA

Due Ducati e l’Aprilia davanti a tutti. Nell’ordine: Bagnaia, Miller, A.Espargaro. Di più: seconda pole consecutiva di Pecco con il tempo record di 1’30.450, la prima pole Ducati al “Bugatti “.

Per Espargaro invece si tratta della terza prima fila di seguito. Seconda fila con un trio aggressivo formato da Yamaha (Quartararo), dalla Ducati Gresini ((Bastianini) e dallla Suzuki di Mir. In terza la Suzuki di Rins e le Ducati Pramac di Martin (settimo) e Zarco (ottavo è retrocesso di tre posizioni per aver ostacolato Pol Espargaro.

In quarta M.Marquez, P.Espargaro e Nakagami, tutte moto giapponesi. Dietro tutte moto italiane: l’Aprilia di Vinale con ai lati i ragazzi di Valentino Rossi con le Ducati VR46. Cioè Bezzecchi e Marini. In sesta le Ktm di Oliveira e B.Binder conla Ducati Gresini di Di Giannantonio. In penultima Morbidelli (Yamaha), Dovizioso (Yamaha Withu) con A.Marquez (Honda Lcr). Ultima fila: Gardner(Ktm Tech3), D.Binder (Yamaha Withu) e Fernandez (Ktm Tech3).

CIRCUITO MOTOGP LE MANS “BUGATTI”

La MotoGP si è ritrovata nel mitico circuito di Le Mans , tempio dell’iconica “24 Ore”. O meglio: si è ritrovata nel circuito Bugatti (4.185 metri ) ricavato in gran parte dall’anello automobilistico è intitolato a Ettore Bugatti (1881-1947), il geniale progettista milanese, ex allievo della Accademia di Brera , fondatore nel 1909 della omonima casa automobilistica in Alsazia, naturalizzato francese nel 1946.

Uomo di cultura e talento con uno spiccato intuito per la meccanica. È di una Bugatti il primo GP di Monaco . In tutto la Bugatti ha vinto 2.000 corse. Un primato che resiste a tutt’oggi.

MOTOGP, ARRIVEDERCI AL MUGELLO (29 maggio )

Dopo il Gp Francia il prossimo appuntamento sarà in Italia, Autodromo del Mugello fiorentino, ottava prova del Motomondiale. L’impianto è di proprietà della Ferrari che lo acquistato nel 1988. Poi i tre impegni di giugno. Nell’ordine: Barcellona (5), Germania (19), Olanda (26).