ROMA – Adam Lyon, all’esordio quest’anno al TT [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] (Tourist Trophy), ha perso la vita dopo un incidente avvenuto nel corso della prima gara.

L’incidente è avvenuto al terzo giro, all’altezza del 28esimo miglio dello Snaeffell Mountain Course. lyon era un esordiente al TT 2018 e si era qualificato per Gara 1 con il 24esimo tempo.

Il Tourist Trophy è uno dei circuiti più pericolosi al mondo.

Il TT si corre sul circuito stradale dello Snaefell Mountain Course, circuito di 60,720 km (37,73 miglia) sull’isola di Man. Nei primi anni del Novecento era una gara per automobili, ma questa venne poi trasferita in territorio britannico.

Il TT si percorrere tra case, muretti, pali della luce e differenti condizioni climatiche, il tutto da ripetersi per più giri a seconda della categoria. E’ questo a renderlo molto pericoloso. Più di cento i piloti morti durante le corse del TT.