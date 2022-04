Valentino Rossi, bagno di folla a Imola per il suo debutto sull’Audi R8: campionato europeo in dieci tappe

Per Valentino Rossi bBagno di folla alla “3 ore di Imola” al suo debutto (storico) al volante dell’Audi R8. Data che entra di diritto nei libri di storia dei motori.

Dopo 25 anni in sella ad una moto (Aprilia, Honda,Yamaha, Ducati), dopo ben 9 titoli mondiali, alla bella età di 43 anni Valentino ha iniziato una nuova vita sportiva. Ha scelto la Gran Turismo un po’ per divertirsi.

Un po’ per inseguire un sogno sulla scia del mito Surt. Il pilota britannico – unico nella storia del Motorsport – ad aver conquistato il titolo iridato sia nel Motomondiale (7) che in Formula Uno (1).

Un campione totale. Una leggenda. Sul piano dei risultati va detto che è stato un debutto discreto, 17esimo posto (su 55 equipaggi). E poteva andare meglio, fatale l’errore a pit stop.

HAMILTON ASPETTA VALENTINO ROSSI IN F1

Il Re Nero lo ha chiamato in videochat e gli ha detto: “Valentino, quando vieni in Formula Uno?”. Immediata la risposta: “Caro Lewis, sfortunatamente sono troppo vecchio”. Punto. Ma sarà proprio così?

È vero, la carriera di Rossi è stata lunga, logorante, dispendiosa. È cominciata nel 1996 con una Aprilia ed è finita nel 2021 con la Yamaha. Molti i suoi record in MotoGP. Due su tutti: è stato il campione più longevo di sempre (2009: 30anni, 8 mesi, 23 giorni) e il primo pilota della storia a raggiungere 400 gare in MotoGP.

Volendo ci sarebbe un terzo record da ricordare: Valentino ha infilato il maggior numero di stagioni consecutive in top-class (ben 21, dal 2000 al 2021).

UN CAMPIONATO EUROPEO DI ALTO LIVELLO

Il “GT World Challenge Europe “ – prima edizione nel 2004 – è un campionato duro, distribuito in 6 Paesi e 10 tappe di cui 2 in Italia: Imola e il 30 luglio a Misano . Dice Valentino: “L’ho preferito perché il livello è alto e c’è equilibrio come in MotoGP e corriamo tutti con vetture simili”. Il nove volte re si è calato in una giungla con 52 macchine molto competitive. Sono Gran Turismo modificate.

CALENDARIO

La seconda tappa si svolgerà in Gran Bretagna (30 aprile), Francia (15 maggio a Magni-Cours, in Borgogna) e il 5 giugno al Paul Ricard di Le Castellet” A Misano il 3 luglio.