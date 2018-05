ROMA – Qualifiche da dimenticare per Valentino Rossi. Il fuoriclasse italiana ha totalizzato solamente il decimo tempo e il Gran Premio di Spagna non parte sotto una buona stella. Ecco le sue dichiarazioni a Sport Mediaset.

“La mattina vado bene, ma appena la temperatura sale vado in crisi con la gomma. Abbiamo fatto qualche cambiamento, provato molte piccole modifiche, ma siamo sempre lì in fondo. Parto da dietro e in più il mio passo al pomeriggio non è molto buono, sarà dura in gara”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

“Per stare davanti dovrei partire 5 o 6 secondi prima degli altri…”. “Il manager di Zarco ha detto che non lo voglio nella mia squadra? Non capisco perché abbia detto quelle cose. Io non ho nessun potere di veto sul mio compagno di squadra, figuriamoci nei confronti di una terza moto…È stato piuttosto fantasioso nella sua ricostruzione”.