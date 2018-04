ROMA – “Parlare con lui e chiarirsi? Non so, forse non è ancora il momento, magari in futuro”. Lo dice Valentino Rossi a proposito di Marc Marquez. “Lo stato d’animo è buono, mi dispiace perché quella era stata una gara difficile e mi fa preoccupare perché siamo andati piano, ecco perché qualche punto mi sarebbe servito – spiega in conferenza stampa – L’incontro con Ezpeleta e gli altri piloti in Safety Commission? Ci vuole parlare ma non so cosa ci vuol dire, se cambierà il metro di giudizio sui contatti o altro. Vediamo”.

Rossi di fronte alle domande insistenti ha poi ribadito che su quanto successo in Argentina con la botta presa da da Marquez, non ha cambiato opinione: “Ho guardato la gara e ribadisco le cose dette in Argentina. Noi come Prost e Senna? Lì si giocavano il Mondiale, quello che è successo in Argentina invece non aveva senso, Marc mi avrebbe passato il giro dopo”.

Rossi ha parlato ad Austin, dove domenica si corre il GP degli Stati Uniti. In un conferenza stampa separata dagli altri piloti ha affrontato così la questione: “L’unica cosa è guardare al futuro, è importante tornare in pista ricominciando a pensare alla moto anche perché questa pista è difficile e c’è tanto lavoro da fare”.