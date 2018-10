ROMA – Marc Marquez in Giappone vince gara e Mondiale. E Valentino Rossi sembra rassegnato:

“Stamattina siamo riusciti a fare un passo col setting della moto e nel warm up mi sono trovato un po’ meglio – ha premesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP – Questa era la gara che mi aspettavo, speravo di poter lottare per il podio, ero ottimista, ma le due Suzuki e Crutchlow erano troppo veloci per me. Alla fine mi aspettavo di andare così, questo è il nostro potenziale, poi qualcuno davanti è scivolato e ho fatto quarto, sono buoni punti per il campionato – ha aggiunto il campione di Tavullia che ora si trova a solo 9 punti di ritardo dal secondo posto -. Penso di aver fatto una buona gara, nel senso che sono riuscito a tenere un buon passo fino alla fine ma purtroppo gli altri erano più forti”.