MILANO – Valentino Rossi è tornato a parlare al termine di una stagione poco felice nel Mondiale MotoGp.

Valentino Rossi è stato ospite negli studi di Radio Deejay dove ha parlato della MotoGp, del rally di Monza, della 24 Ore di Le Mans e della sua vita privata.

Ecco le sue dichiarazioni da Gazzetta.it

“Il futuro della MotoGP senza di me? Quando accadrà qualcuno dei miei avversari sarà contento (ride…, ndr). Perché ho così tante attenzioni nel paddock? Non lo so, forse è un insieme di cose, ho avuto una carriera molto lunga e ho vinto tanto. E poi la gente si è innamorata, tanta gente che non seguiva la moto grazie a me ha iniziato a seguire.

Paura di smettere? Come nell’intervista al magazine tedesco ribadisco che certo, è un momento che mi fa paura, penso che avrò altri 10 anni per correre con le macchine, mi piacerebbe correre dei rally e la 24 Ore di Le Mans.

La farà Fernando Alonso che sta con la mia ex Linda? Magari la corriamo insieme a lui! Un po’ mi spaventa la vita normale, ma penso che in qualche modo ce la faremo”.

“Fidanzate? Confermo che sono single. La vita del pilota si concilia molto difficilmente con le morose, quando si è alle gare mi piace stare da solo col mio team”.