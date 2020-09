Valentino Rossi si è divertito con il drifting in compagnia di una spaventatissima Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi e la passione per il drifting. Ore di svago per Valentino Rossi con la fidanzata Francesca Sofia Novello. Il pilota l’ha spaventata con una delle sue passioni, il drifting.

Ma che cos’è? Il drifting è una disciplina sportiva facente parte dell’automobilismo. Si tratta di una competizione di abilità e non di velocità, che solitamente si effettua con auto derivate da modelli stradali.

Le gare si svolgono generalmente in autodromo, ma possono anche svolgersi su strada pubblica chiusa al traffico.

Zarco, tentativi di pace con il fuoriclasse di Urbino.

Zarco non è ancora riuscito a fare pace con Valentino Rossi dopo il terribile incidente con Morbidelli che ha coinvolto anche il fuoriclasse di Urbino.

“Sono sempre un tifoso di Valentino Rossi, che continua ed è ancora in giro. Se non avesse guidato così bene una moto, sarebbe stato uno bravo in generale, in qualcos’altro.

Imparo la lezione con un sorriso – aggiunge Zarco – e penso che Valentino sia un tipo super, e che sia meglio stare dalla sua parte. Riesce sempre ad essere un passo avanti e questa è l’esperienza.

Dopo aver parlato con Franco (Morbidelli n.d.r.) ci siamo ritrovati molto d’accordo.

Con Valentino pensavo che sarebbe andata meglio, ma non è stato così.

Però non significa che sia una persona cattiva, anzi tira sempre fuori qualcosa di buono e sincero” (fonte ANSA e video YouTube).